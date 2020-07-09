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Резцова назвала выборы в СБР бардаком

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказала своё отношение к предстоящим выборам главы СБР. Голосование должно состояться 11 июля, на пост претендуют нынешний президент Владимир Драчёв и член правления организации Виктор Майгуров.

По мнению Резцовой, после выборов ничего не изменится, а сам факт борьбы за власть в СБР только усугубит ситуацию.

"Даже если сейчас они проведут конференцию, и там выберут Майгурова, он тоже ничего не сможет сделать за те два года, что остались до Олимпиады. Сложно судить, когда меняют шило на мыло…

Я придерживаюсь того, что если вы выбрали на четыре года человека, пусть он доработает и потом отчитается за весь олимпийский цикл. Не потому, что у меня какие-то симпатии к Драчёву. Просто все эти выборы, перевыборы только усугубляют ситуацию… Бардак полный творится в биатлоне", — приводит "КП" слова Резцовой.

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