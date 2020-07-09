Чемпион мира по танцам избил жену и её адвоката

Чемпион мира по латиноамериканским танцам Максим Кожевников устроил драку в центре Москвы. Его жена Анастасия вместе с адвокатом пришла в совместную квартиру, но танцор не рад был видеть супругу.

Между Максимом и Анастасией идёт бракоразводный процесс. Гостей чемпион встретил с кулаками. В результате драки пострадали все трое — зафиксированы сотрясения мозга и другие травмы, сообщает Telegram-канал Mash.

Кожевников в данный момент является хореографом-постановщиком. Он работает в сборных России по художественной гимнастике и фигурному катанию.