Сборная России проведёт осенью два товарищеских матча

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что УЕФА определил даты товарищеских матчей команды на осень. Ранее из-за пандемии коронавируса были отменены мартовские игры против Молдавии и Швеции.

Со Швецией россияне сыграют 8 октября, с Молдавией — 12 ноября. Оба матча пройдут на выезде.

"Это хороший вариант и для нас, и для национальных федераций этих стран. С учётом игр Лиги наций в октябре и ноябре мы проведём по три встречи", — приводит телеграм-канал РФС слова Черчесова.

Кроме товарищеских матчей, сборная России проведёт игры группового этапа Лиги наций.

Расписание сборной России на осень