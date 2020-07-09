Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что УЕФА определил даты товарищеских матчей команды на осень. Ранее из-за пандемии коронавируса были отменены мартовские игры против Молдавии и Швеции.
Со Швецией россияне сыграют 8 октября, с Молдавией — 12 ноября. Оба матча пройдут на выезде.
"Это хороший вариант и для нас, и для национальных федераций этих стран. С учётом игр Лиги наций в октябре и ноябре мы проведём по три встречи", — приводит телеграм-канал РФС слова Черчесова.
Кроме товарищеских матчей, сборная России проведёт игры группового этапа Лиги наций.
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