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Сборная России проведёт осенью два товарищеских матча

Спорт » Командные виды » Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что УЕФА определил даты товарищеских матчей команды на осень. Ранее из-за пандемии коронавируса были отменены мартовские игры против Молдавии и Швеции.

Со Швецией россияне сыграют 8 октября, с Молдавией — 12 ноября. Оба матча пройдут на выезде.

"Это хороший вариант и для нас, и для национальных федераций этих стран. С учётом игр Лиги наций в октябре и ноябре мы проведём по три встречи", — приводит телеграм-канал РФС слова Черчесова.

Кроме товарищеских матчей, сборная России проведёт игры группового этапа Лиги наций.

Расписание сборной России на осень

  • 3 сентября. Лига наций. Россия — Сербия.
  • 6 сентября. Лига наций. Венгрия — Россия.
  • 8 октября. Товарищеский. Швеция — Россия.
  • 11 октября. Лига наций. Россия — Турция.
  • 14 октября. Лига наций. Россия — Венгрия.
  • 12 ноября. Товарищеский. Молдавия — Россия.
  • 15 ноября. Лига наций. Турция — Россия.
  • 18 ноября. Лига нация. Сербия — Россия.
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