Форвард "Зенита" Артём Дзюба во время празднования чемпионства спел песню Бориса Моисеева и Николая Трубача "Голубая луна". Видео футболиста с микрофоном опубликовала в Instagram жена полузащитника команды Магомеда Оздоева.
Ранее Дзюба попал в скандал с видео после матча с "Краснодаром". Футболист сымитировал половой акт с Сердаром Азмунов в раздевалке.
Позже Дзюба отшутился по этому поводу.
"Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0", — заявил форвард.
На Украине разгорается очередной скандал, связанный с внешним управлением страной со стороны США.