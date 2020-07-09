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Дзюба спел "Голубую луну" на банкете "Зенита"

Спорт » Командные виды » Футбол

Форвард "Зенита" Артём Дзюба во время празднования чемпионства спел песню Бориса Моисеева и Николая Трубача "Голубая луна". Видео футболиста с микрофоном опубликовала в Instagram жена полузащитника команды Магомеда Оздоева.

Ранее Дзюба попал в скандал с видео после матча с "Краснодаром". Футболист сымитировал половой акт с Сердаром Азмунов в раздевалке.

Позже Дзюба отшутился по этому поводу.

"Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0", — заявил форвард.

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