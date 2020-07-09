Губерниев назвал фаворита в борьбе за кресло главы СБР

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился информацией о предстоящих выборах главы Союза биатлонистов России (СБР). По его словам, управлять российским биатлоном будет Виктор Майгуров.

Он является кандидатом на выборах, которые должны состояться 11 июля. Противостоит Майгурову нынешний глава СБР Владимир Драчёв.

"Есть у меня ощущение, что Виктор Майгуров становится явным фаворитом гонки за кресло президента СБР! Почему? А вот потому! Выборы послезавтра! Не удивлюсь, если вообще кандидат останется в одиночестве", — написал Губерниев в Instagram.

Выборы главы СБР

Внеочередная выборная конференция была назначена на заседании правления СБР в мае. За несколько дней до этого в адрес Драчёва прозвучала критика за провальный сезон, а со стороны ветеранов биатлона было опубликовано открытое письмо с призывом уйти в отставку.

Кроме того, Драчёва обвиняют в растрате средств СБР и в том, что он не смог привлечь спонсоров.