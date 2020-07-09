Минспорта опубликовало приказ главы ведомства Олега Матыцина с рекомендацией возобновить спортивные мероприятия. Документ размещен на сайте министерства.
Рекомендация дана:
"Возобновление соревнований должно проводиться с учетом разрешительных актов высших должностных лиц соответствующих субъектов РФ, издаваемых с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора", — говорится в приказе.
Участники соревнований будут обязаны проходить тесты на коронавирус не менее чем за 72 часа до их начала.
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