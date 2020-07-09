Министерство спорта рекомендовало возобновить все соревнования

Минспорта опубликовало приказ главы ведомства Олега Матыцина с рекомендацией возобновить спортивные мероприятия. Документ размещен на сайте министерства.

Рекомендация дана:

спортивным федерациям;

федеральным органам исполнительной власти, отвечающим за проведение мероприятий;

ВФСО "Динамо";

органам исполнительной власти субъектов РФ в области физкультуры и спорта.

"Возобновление соревнований должно проводиться с учетом разрешительных актов высших должностных лиц соответствующих субъектов РФ, издаваемых с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора", — говорится в приказе.

Участники соревнований будут обязаны проходить тесты на коронавирус не менее чем за 72 часа до их начала.