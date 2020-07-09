В Москве указом мэра Сергея Собянина смягчены ограничения по коронавирусу. С 13 июля в столице снимается масочный режим. Кроме того, будет увеличена посещаемость московских стадионов.
Сейчас трибуны арен можно заполнять на 10% во время спортивных мероприятий. С 1 августа это число будет увеличено до 50%.
Сезон-2019/20 в Российской премьер-лиге (РПЛ), где выступают "Спартак", "Динамо", "Локомотив" и ЦСКА, завершится 22 июля. Команды в общей сложности проведут ещё семь матчей в Москве.
В Москве восьмого июля пройдет прощание с художником Сергеем Заграевским, который был известен своим хобби по изготовлению ювелирных украшений.