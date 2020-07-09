Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) намерен наказать генерального директора "Зенита" Александра Медведева. Руководителя питерского клуба ожидает штраф не менее 100 тыс. рублей, сообщает "Чемпионат".
После матча с "Краснодаром", в котором "Зенит" завоевал шестой чемпионский титул, в раздевалке команды Артём Дзюба и Сердар Азмун дурачились и сымитировали половой акт. Запись попала в Интернет, а Медведев провёл аналогию с предстоящим кубковым матчем против "Спартака".
"Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со "Спартаком" в кубковом матче", — заявил Медведев.
"Спартак" посчитал слова оскорблением и обратился в комитет по этике.
Гендиректор "Зенита" считает, что у "Спартака" нет чувства юмора. Ранее "Правда.Ру" приводила ответ Медведева на письмо красно-белых.
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