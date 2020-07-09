РФС накажет гендиректора "Зенита" за слова о "Спартаке"

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) намерен наказать генерального директора "Зенита" Александра Медведева. Руководителя питерского клуба ожидает штраф не менее 100 тыс. рублей, сообщает "Чемпионат".

Что сделал Медведев

После матча с "Краснодаром", в котором "Зенит" завоевал шестой чемпионский титул, в раздевалке команды Артём Дзюба и Сердар Азмун дурачились и сымитировали половой акт. Запись попала в Интернет, а Медведев провёл аналогию с предстоящим кубковым матчем против "Спартака".

"Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со "Спартаком" в кубковом матче", — заявил Медведев.

"Спартак" посчитал слова оскорблением и обратился в комитет по этике.

Реакция Медведева

Гендиректор "Зенита" считает, что у "Спартака" нет чувства юмора. Ранее "Правда.Ру" приводила ответ Медведева на письмо красно-белых.