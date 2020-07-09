ЦСКА объявил о переходе Шенгелии

Форвард Торнике Шенгелия стал игроком московского ЦСКА. Соглашение с грузинским баскетболистом подписано на три года, сообщает пресс-служба красно-синих.

"Счастлив присоединиться к действующим чемпионам Евролиги и с нетерпением жду возможности поиграть рядом с потрясающими баскетболистами и под руководством потрясающего тренерского штаба. Надеюсь, что вместе с ЦСКА мы добьёмся больших успехов в Евролиге и Лиге ВТБ", — заявил после подписания Шенгелия.

Карьера Шенгелии

28-летний Шенгелия выступал за европейские и североамериканские клубы:

"Валенсия" (Испания);

"Шарлеруа" (Бельгия);

"Бруклин Нетс" (НБА);

"Чикаго Буллз" (НБА);

"Баскония" (Испания).

В НБА провёл 45 матчей, в которых набирал 1,3 очка в среднем. Показатели в Евролиге — 99 игр и 13,1 очка.

В 2020 году стал чемпионом Испании в составе "Басконии".

Реакция в Грузии

Грузинские болельщики негативно восприняли переезд лидера сборной в Россию. "Правда.Ру" рассказывала о комментариях фанатов после того, как в СМИ попала информация о переговорах между ЦСКА и Шенгелией.