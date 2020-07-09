"Ростов" объявил о переходе японца, но перепутал его с другим игроком

В составе "Ростова" появится японский футболист Кенто Хасимото. Донской клуб анонсировал подписание контракта с игроком в официальном Twitter.

Но пресс-служба клуба допустила ошибку: в Twitter перепутали фото Хасимото с другим футболистом. В сообщении было размещено изображение футболиста "Вердера" Юйи Осако. Твит ростовский клуб уже удалил.

Кенто Хасимото

26-летний футболист ранее выступал только в чемпионате Японии. Он играл за "Токио", а во второй лиге — за "Роассо Кумамото". В составе столичной команды провёл 164 матча, забив 17 голов и сделал шесть передач.

Также Хасимото провёл один матч в составе сборной Японии. В марте 2019 года он дебютировал за команду в игре с Боливией.