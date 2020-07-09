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Павлюченко вошел в число лучших нападающих "Тоттенхэма"

Спорт » Командные виды » Футбол

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вошёл в рейтинг лучших нападающих "Тоттенхэма". В августе 2008 года "шпоры" заплатили "Спартаку" около 14 млн фунтов стерлингов за футболиста и не пожалели.

За 3,5 сезона Павлюченко провёл в "Тоттенхэме" 113 матчей, забил 42 гола и сделал 10 результативных передач.

"Потребовалось некоторое время, чтобы Роман Павлюченко (или СуперПав, как его прозвали) действительно показал свою силу. Ему никогда не удавалось достичь ожидаемых от него высот, но он действительно наслаждался некоторыми памятными моментами в футболке "шпор", в том числе забив гол в матче с "Интером", — говорится в рейтинге Squawaka.

Рейтинг нападающих "Тоттенхэма"

Возглавляет рейтинг нападающий Харри Кейн, который до сих пор выступает в команде. Он провёл 282 матча и забил 183 гола.

  1. Харри Кейн — 282 матча, 183 гола.
  2. Димитар Бербатов — 102 матча, 46 голов.
  3. Робби Кин — 306 матчей, 122 гола.
  4. Джермейн Дефо — 363 матча, 143 гола.
  5. Тедди Шерингем — 80 матчей, 26 голов.
  6. Питер Крауч — 93 матча, 24 гола.
  7. Роман Павлюченко — 113 матчей, 42 гола.
  8. Фредрик Кануте — 72 матча, 21 гол.
  9. Эммануэль Адебайор — 113 матчей, 42 гола.
  10. Даррен Бент — 79 матчей, 25 голов.
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