"Зенит" победил "Сочи" в матче 27-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 2:1. Победный гол забил Сердар Азмун на 77-й минуте.
Нападающий Александр Кокорин не забил в этой игре. Футболист провёл на поле 90 минут.
ЦСКА на выезде разгромил "Оренбург" со счётом 4:0. По одному мячу в этой игре забили Чалов, Влашич, Щенников и Обляков.
Армейцы после этой победы поднялись сразу на третье место в таблице, но у конкурентов есть матчи в запасе.
"Сочи" и "Оренбург" продолжают борьбу за выживание.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.