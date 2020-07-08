"Сочи" без голов Кокорина проиграл "Зениту", ЦСКА разгромил "Оренбург"

"Зенит" победил "Сочи" в матче 27-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 2:1. Победный гол забил Сердар Азмун на 77-й минуте.

Кокорин не забил

Нападающий Александр Кокорин не забил в этой игре. Футболист провёл на поле 90 минут.

Разгром в "Оренбурге"

ЦСКА на выезде разгромил "Оренбург" со счётом 4:0. По одному мячу в этой игре забили Чалов, Влашич, Щенников и Обляков.

Таблица РПЛ

Армейцы после этой победы поднялись сразу на третье место в таблице, но у конкурентов есть матчи в запасе.

2. "Локомотив" — 49 очков (26 матчей).

3. ЦСКА — 46 очков (27 матчей).

4. "Краснодар" — 45 очков (25 матчей).

5. "Ростов" — 43 очка (26 матчей).

"Сочи" и "Оренбург" продолжают борьбу за выживание.