Ракицкий признал расслабленность "Зенита" в матче с "Сочи"

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий прокомментировал игру команды в матче 27-го тура РПЛ против "Сочи". По словам футболиста, его команда плохо играет.

Игрок назвал состояние игроков "Зенита" расслабленным.

"Расслабленно играем, можно сказать, что плохо играем. Будем делать выводы. Чемпионство — это хорошо, но надо доказывать в каждой игре, что мы лучшие", — заявил Ракицкий в эфире "Матч ТВ".

Чемпионство "Зенита"

"Зенит" за тур до этого завоевал шестой чемпионский титул в российской истории.

Чемпионский матч пришелся на игру против "Краснодара".