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Фигуристка Сотскова завершила карьеру в 20 лет

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры. 20-летняя спортсменка отметила, что прошла интересный и красочный путь в карьере.

О своем решении Сотскова объявила в Instagram. Фигуристка заявила, что к окончанию карьеры привели "непреодолимые обстоятельства".

"Когда ты впервые почувствовал вкус победы, тебе кажется, что это никогда не закончится. К сожалению, это не так и все когда-то заканчивается! Мой путь был тернист, но очень интересен и красочен. У меня были лучшие наставники, каждый по-своему уникален и любим. Мне посчастливилось работать с большой и дружной командой. Я благодарна богу за моих родителей, которые дали мне такую жизнь, поддерживали каждый мой шаг, переживали каждое мое падение и радовались каждой победе", - написала Сотскова в Instagram.

 
 
 
 
 
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Когда ты впервые почувствовал вкус победы, тебе кажется, что это никогда не закончится. К сожалению, это - не так, и все когда-то заканчивается! Мой путь был тернист, но очень интересен и красочен. У меня были лучшие наставники, каждый по-своему уникален и любим. Мне посчастливилось работать с большой и дружной командой. Я благодарна Богу за моих родителей, которые дали мне такую жизнь, поддерживали каждый мой шаг, переживали каждое мое падение и радовались каждой победе. Пришло время рассказать вам о моих чувствах, переживаниях, которые я держала в себе очень долго. После олимпиады последовал неудачный для меня сезон, но я знала, что это временные трудности, которые я смогу преодолеть. Понимая, что еще не раскрыла весь свой потенциал я боролась. Я всегда с искренней любовью относилась ко всему, что делала. Но есть обстоятельства, которые медленно разрушали мою веру, ставили настолько непроходимые препятствия, и пришло осознание, что это конец. Конец моей спортивной карьеры. Появились факторы, которые ни в коем случае не пошатнули мою силу, но и не позволили бороться, не смотря на желание. Даже длительная и сложная работа с психологами не смогла помочь в должной мере. После тяжелых переживаний, у меня начались проблемы со здоровьем, которые окончательно привели к такому трудному для меня решению. Невозможно повернуть время вспять. В одном послании не уместить всего того, что мне важно сказать. Моя душа разрывается. Со слезами на глазах я вспоминаю и всю жизнь буду вспоминать людей, которые вложили в меня свои силы, веру, время и любовь. Никаких слов не хватит чтобы выразить, того, что у меня на душе.

Публикация от Mariya Sotskova (@m_a_r_i_y_)

Карьера Сотсковой

Мария провела два удачных сезона во взрослом катании. Девушка завоевала такие награды:

  • серебро и бронза чемпионата России;
  • серебро финала "Гран-при";
  • серебро этапа "Гран-при Франции";
  • бронза этапа "Гран-при Японии";
  • серебро этапа "Гран-при Канады".

На чемпионате Европы лучшее достижение - 4-е место, на чемпионате мира - 8-е. На Олимпиаде-2018 Сотскова показала восьмой результат.

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