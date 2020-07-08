Российская фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры. 20-летняя спортсменка отметила, что прошла интересный и красочный путь в карьере.

О своем решении Сотскова объявила в Instagram. Фигуристка заявила, что к окончанию карьеры привели "непреодолимые обстоятельства".

"Когда ты впервые почувствовал вкус победы, тебе кажется, что это никогда не закончится. К сожалению, это не так и все когда-то заканчивается! Мой путь был тернист, но очень интересен и красочен. У меня были лучшие наставники, каждый по-своему уникален и любим. Мне посчастливилось работать с большой и дружной командой. Я благодарна богу за моих родителей, которые дали мне такую жизнь, поддерживали каждый мой шаг, переживали каждое мое падение и радовались каждой победе", - написала Сотскова в Instagram.