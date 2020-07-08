Уткин заявил, что ЦСКА превратился в "Уфу"

Спортивный журналист Василий Уткин высказал своё мнение о ситуации в ЦСКА. По его словам, армейская команда превратилась в середняка РПЛ и стала похожа на "Уфу".

Уткин заявил, что у ЦСКА много иллюзий, и армейская команда уже давно не представляет из себя гранда российского футбола.

"ЦСКА — это даже не море, это лужа иллюзий. Он давно не соответствует своему бренду с точки зрения борьбы за титулы. Но почему-то изо всех сил старается этот бренд поддерживать. ЦСКА сегодня — это "Уфа", понимаете? Но "Уфа" аутентична и играет так, как может. Приглашает соответствующего тренера, соответствующих игроков, комплектуется в соответствии с известными задачами. А ЦСКА почему-то пыжится и пытается представить себя как российского гранда. Но это же давно уже не так. По весне для многих стало откровением, что ВЭБ на самом деле денег никаких ЦСКА не дал. Это стало иллюзией даже для главного тренера команды!" — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

ЦСКА в РПЛ

Армейцы сейчас занимают пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 43 очка и претендует на попадание в еврокубки.