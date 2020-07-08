Вагнер Лав стал игроком "Кайрата"

Бразильский нападающий Вагнер Лав подписал контракт с "Кайратом". Соглашение рассчитано на шесть месяцев и может быть продлено, сообщает пресс-служба клуба из Казахстана.

В июне Вагнер должен был подписать контракт с ЦСКА, но сделка сорвалась в последний момент. По сведениям СМИ, её заблокировал президент армейцев Евгений Гинер.

В июне Лав расторг контракт с "Коринтиансом".

Вагнер Лав и ЦСКА

Бразилец был одним из лидеров ЦСКА, победившего в Кубке УЕФА в 2007 году. В составе армейцев он провёл 259 матчей, в которых забил 124 гола.

Также бразилец выступал за такие команды:

"Коринтианс", "Фламенго", "Палмейрас" (Бразилия);

"Шаньдун Лунэн" (Китай);

"Монако" (Франция);

"Аланьяспор", "Бешикташ" (Турция).

На счету Вагнера 637 матчей в клубной карьере и 308 голов. За сборную Бразилии он провёл 20 игр, в которых забил четыре мяча.