Гендиректор "Зенита" отреагировал на письмо "Спартака"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что не видит ничего плохого в своих словах про "Спартак". Ранее красно-белые подали жалобу в РФС на высказывания руководителя петербургской команды после матча в Краснодаре.

Артём Дзюба и Сердар Азмун в раздевалки сымитировали половой акт, а Медведев заявил, что таким образом футболисты показали, что будет со "Спартаком" в кубковом матче.