Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что не видит ничего плохого в своих словах про "Спартак". Ранее красно-белые подали жалобу в РФС на высказывания руководителя петербургской команды после матча в Краснодаре.
Артём Дзюба и Сердар Азмун в раздевалки сымитировали половой акт, а Медведев заявил, что таким образом футболисты показали, что будет со "Спартаком" в кубковом матче.
"А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы", — приводит Sport24 слова Медведева.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.