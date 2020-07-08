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"Рено" объявил о возвращении в "Формулу-1" Фернандо Алонсо

Спорт » Одиночные виды » Авторалли

"Рено" объявил о подписании контракта с испанским гонщиком Фернандо Алонсо. Соглашение заключено на сезон-2021. Испанец будет выступать вместе с Эстебаном Оконом.

В последний раз на трассе "Формулы-1" Алонсо появлялся в ноябре 2018 года.

Карьера Фернандо Алонсо

Всего Алонсо провёл в "Формуле-1" 17 сезонов. Испанец дважды становился чемпионом в составе "Рено".

  • 2001 ("Минарди") - 0 очков;
  • 2003 ("Рено") - 55 очков, 6-е место;
  • 2004 ("Рено") - 59 очков, 4-е место;
  • 2005 ("Рено") - 133 очка, 1-е место;
  • 2006 ("Рено") - 134 очка, 1-е место;
  • 2007 ("Макларен") - 109 очков, 3-е место;
  • 2008 ("Рено") - 61 очко, 5-е место;
  • 2009 ("Рено") - 26 очков, 9-е место;
  • 2010 ("Феррари") - 252 очка, 2-е место;
  • 2011 ("Феррари") - 257 очков, 4-е место;
  • 2012 ("Феррари") - 278 очков, 2-е место;
  • 2013 ("Феррари") - 242 очка, 2-е место;
  • 2014 ("Феррари") - 161 очко, 6-е место;
  • 2015 ("Макларен") - 11 очков, 17-е место;
  • 2016 ("Макларен") - 54 очка, 10-е место;
  • 2017 ("Макларен") - 17 очков, 15-е место;
  • 2018 ("Макларен") - 50 очков, 11-е место.
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