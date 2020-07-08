"Рено" объявил о возвращении в "Формулу-1" Фернандо Алонсо

"Рено" объявил о подписании контракта с испанским гонщиком Фернандо Алонсо. Соглашение заключено на сезон-2021. Испанец будет выступать вместе с Эстебаном Оконом.

В последний раз на трассе "Формулы-1" Алонсо появлялся в ноябре 2018 года.

Карьера Фернандо Алонсо

Всего Алонсо провёл в "Формуле-1" 17 сезонов. Испанец дважды становился чемпионом в составе "Рено".