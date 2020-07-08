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Российскую лёгкую атлетику покинули все спонсоры и попечители

Спорт

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко сообщил, что организацию покинули все спонсоры и попечители. По его словам, это произошло из-за того, что ВФЛА не имеет постоянного статуса в международной федерации World Athletics.

Последний платёж в ВФЛА поступил в декабре 2019 года. Организация не смогла рассчитаться по штрафу до 1 июля, из-за чего может быть лишена даже временного членства. Российские легкоатлеты не имеют права выступать на международных турнирах.

Штраф ВФЛА составляет 6,31 млн долларов. Обращения к бизнесу не помогли.

"Перевод до 1 июля не сделали, сейчас у ВФЛА нет денег. Последние денежные средства поступали на счета федерации в декабре 2019 года. Мы обращались в огромное количество административных организаций, обращались к бизнесу. Сейчас ВФЛА в силу того, что лишена международного членства, не имеет спонсоров и попечителей. Все они покинули ВФЛА", — приводит ИА "РИА Новости" слова Юрченко.

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