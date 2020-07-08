"Спартак" обратился с официальным обращением в комитета по этике РФС из-за высказываний генерального директора "Зенита" Александра Медведева. Инцидент произошёл после завоевания питерцами чемпионского титула.
В раздевалке "Зенита" футболисты праздновали победу над "Краснодаром" и очередной трофей. В Интернет попало видео, на котором заснят момент имиитации полового акта футболистами Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном.
July 6, 2020
После игры Медведев заявил, что игроки дурачились, а также привёл аналогию с матчем против "Спартака".
"Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со "Спартаком" в кубковом матче", — заявил Медведев в интервью ТАСС.
Красно-белые по этому поводу обратились в комитет по этике и попросили рассмотреть заявление Медведева.
"Данная аналогия представляется неуместной, за гранью адекватного чувства юмора. Подобные высказывания ставят под сомнение принцип взаимоуважения. В связи с этим прошу дать оценку высказыванию генерального директора ФК "Зенит" с позиции морали и этики", — говорится в заявлении.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.