Президент Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский сообщил, что организация примет российских легкоатлетов в свой состав при их желании. Ранее из-за неуплаты штрафа Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) российские спортсмены лишились права выступать на международных турнирах.

О своём желании перейти в другие команды публично заявили:

Уже начал процесс перехода Матвей Волков, один из самых перспективных прыгунов мира.

"Если к нам будут приходить предложения о переходе из какой бы ни было страны, то было бы непорядочно их не рассматривать. А что касается ситуации с российскими легкоатлетами, то мы внимательно следим за ней и переживаем за спортсменов, потому что это близкие нам люди, у которых есть ограниченное время, чтобы оставить свой след в спорте. И по-человечески, и по-спортивному мне очень жаль, что те же Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков, которые являются лидерами мировой легкой атлетики, стали заложниками ситуации", — заявил Девятовский.