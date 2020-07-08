Правило пяти замен в футбольных матчах будет продлено. Изменения в регламенте были введены из-за пандемии коронавируса. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) должен объявить о продлении в ближайшее время, сообщает The Athletic.
После возобновления сезона-2019/20 команды могут делать пять замен вместо трёх:
Ранее сообщалось, что на сезон-2020/21 правило пяти замен будет запрещено.
Из-за пандемии коронавируса были остановлены практически все футбольные турниры. Возобновились соревнования в июне. В августе должен состояться плей-офф турнир Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.