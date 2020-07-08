Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что нападающий "Сочи" Александр Кокорин сможет выйти на поле в сегодняшнем матче. Игра 27-го тура РПЛ начнется на "Газпром Арене" в 18.00.
Кокорин выступает в "Сочи" на правах аренды. Клубу по условиям контракта за выход футболиста на поле необходимо было заплатить "Зениту" 500 тыс. евро.
Вместе с тем полузащитник Андрей Мостовой не сможет выйти на поле против "Зенита".
"Кокорин сможет сыграть в сегодняшнем матче, а Мостовой — нет. По Андрею условия аренды, по которым он мог бы сыграть, не выполнены", — приводит "Р-Спорт" слова Медведева.
Нападающий подписал контракт с "Сочи" в феврале. Он провёл на поле восемь матчей, в которых забил семь голов.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.