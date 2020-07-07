Грузинский баскетболист Торнике Шенгелия рассказал о возможном переходе из "Басконии" в московский ЦСКА. Ранее спортсмена раскритиковали болельщики из Грузии.

"Стыдно носить на сердце герб российской армии, которая бомбила твою страну", — написал один из фанатов.

"Мой агент ведёт переговоры… ЦСКА был единственным реальным вариантом. Если я перееду в этот клуб, то, очевидно, отношение к моей стране и людям не изменится ни на секунду. Мне кажется странным начинать объяснять мой патриотизм и любовь к Грузии", — приводит слова Шенгелии интернет-портал ambebi. ge.