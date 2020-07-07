Тедеско может уйти из "Спартака" после сезона

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско может покинуть свой пост. Специалист недоволен увольнением генерального директора Томаса Цорна и может уйти по собственному желанию, сообщает "СЭ".

Соглашение между "Спартаком" и Тедеско заключено до лета 2021 года.

Тедеско в "Спартаке"

Тедеско провёл у руля красно-белых 16 матчей. Специалист выиграл семь матчей, трижды сыграл вничью и шесть раз проиграл.