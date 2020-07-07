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Британские гимнастки обвинили тренеров сборной в жестоком обращении

Спорт

Британский телеканал ITV выпустил большое интервью с гимнастками национальной сборной. Спортсменки рассказали о жестоком обращении тренеров команды по отношению к ним.

Бил палкой и не давал есть

Чемпионка Европы среди юниоров Кэтрин Лайонс заявила, что тренер издевался над ней, бил палкой и не давал есть в течение недели. Всё это наставник делал, чтобы девушка похудела. Кроме того, девушку постоянно запирали в одной из комнат в качестве наказания.

  • Лайонс завершила карьеру из-за сильного стресса.

Заставляли тренироваться с травмами

Чемпионка Великобритании Лиза Мейсон рассказала о физическом насилии на протяжении десяти лет. Тренеры заставили девушку тренироваться с травмами и давали обезболивающее.

Мейсон заявила, что могла бы показать лучший результат, если бы не подвергалась избиениям.

Ответ федерации

Организация официально уже отреагировала на сюжет. В федерации заявили, что осуждают поведение тренеров. Интервью спортсменок вызвало резонанс в британских СМИ.

Ранее скандал возник в сборной США. Врача команды Лари Нассера осудили из-за домогательств к спортсменкам.

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