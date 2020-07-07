19 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки в тестах

В двух футбольных клубах чемпионата Болгарии зафиксирована вспышка коронавируса из-за ошибки лаборатории. Один из игроков заразился, но результат теста у него был якобы отрицательным, сообщает Sportstar.

Защитник команды "Царско село" Мартин Кавдански получил ошибочный тест и вышел на матч против "Черно море" с первых минут. У футболистов "Село" выявили три положительных теста после игры, у "Моря" — сразу 16.

Лаборатория признала свою ошибку. Тест Кавдански на самом деле был положительным.