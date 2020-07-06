Бывшему украинскому футболисту Василию Василенко предъявили обвинения по статье 276 УК РФ за шпионаж. Он был арестован в Москве.
Василенко изначально был задержан за контрабанду. Позже обвинение было переквалифицировано на "шпионаж".
"Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из столичных СИЗО", - сообщили в ФСБ.
Василено профессионально выступал в футбольных командах с 1992 по 2001 год. Они играл за:
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