Украинский экс-футболист арестован в Москве по делу о шпионаже

Бывшему украинскому футболисту Василию Василенко предъявили обвинения по статье 276 УК РФ за шпионаж. Он был арестован в Москве.

Василенко изначально был задержан за контрабанду. Позже обвинение было переквалифицировано на "шпионаж".

"Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из столичных СИЗО", - сообщили в ФСБ.

Василено профессионально выступал в футбольных командах с 1992 по 2001 год. Они играл за: