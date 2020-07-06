"Тамбов" получил двойные премиальные за победу над "Спартаком"

Павел Худяков, спортивный директор "Тамбова", рассказал о том, как поощрили команду после победы над "Спартаком" (3:2). Футболисты получили двойные премиальные.

"Пришлось звонить и объявить команде двойные премиальные по телефону. Попросил через тренера передать объявление, потому что они это заслужили своей игрой", — приводит "Р-Спорт" слова Худякова.

По его словам, в этом сезоне двойные премиальные команда получает впервые.

"Очень редко такое бывает. Настолько редко, что в этом сезоне это первый раз. Я перед "Зенитом" сказал, хотел ребят взбодрить, пообещал двойные премиальные за хороший результат. Но мы проиграли", — заявил Худяков.

Положение "Тамбова"

Тамбовская команда занимает 13-е место в турнирной таблице. Победа над "Спартаком" позволила оторваться от зоны вылета на четыре очка.