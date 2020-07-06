Игорь Бушманов, адвокат футболиста Павла Мамаева, сообщил о том, что заседание по его делу перенесено на 31 июля. Пересмотр дела проведёт Мосгорсуд.
Адвокаты сегодня предоставили суду документы, подтверждающие то, что не все фигуранты могут присутствовать на заседании. Присутствовал только Кокорин-младший. Его брат Александр и Павел Мамаев продолжают выступления в чемпионате России.
"Резервный день — 3 августа. Уже по окончании чемпионата и с явкой всех фигурантов. Сегодня был Кокорин-младший, мы представили ряд документов, обосновывающих невозможность заседания. Готовимся к слушанию на 31 июля. Думаю, за пару заданий дело рассмотрят по существу", — приводит "Чемпионат" слова Бушманов.
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