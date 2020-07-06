Суд по делу Кокорина и Мамаева состоится в конце июля

Игорь Бушманов, адвокат футболиста Павла Мамаева, сообщил о том, что заседание по его делу перенесено на 31 июля. Пересмотр дела проведёт Мосгорсуд.

Адвокаты сегодня предоставили суду документы, подтверждающие то, что не все фигуранты могут присутствовать на заседании. Присутствовал только Кокорин-младший. Его брат Александр и Павел Мамаев продолжают выступления в чемпионате России.