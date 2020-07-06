16-летний прыгун с шестом Матвей Волков уходит из сборной России. Рекордсмен мира в своей категории (5,50 м) решился на такой шаг после того, как World Athletics остановила предоставление нейтрального статуса россиянам.
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не оплатила штраф по "делу Лысенко". В конце июля организация может быть полностью исключена из состава World Athletics.
О переходе спортсмена сообщил его отец Константин. Необходимые документы для перехода в другую команду уже отправлены в World Athletics.
"Я не хочу, чтобы из-за дурацких действий чиновников Матвей был в положении дискриминированного спортсмена", — приводит "СЭ" слова Волкова-старшего.
С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.