Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выразил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову на похоронах отца.

"Всё, что было в наших силах, мы сделали. А это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы. Предначертанное Всевышним не изменить, на всё Его воля! Хвала Аллаху", — сказал Нурмагомедов во время церемонии прощания с отцом.