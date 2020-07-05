Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов смог достигнуть немалых высот и стать чемпионом UFC благодаря характеру бойца, который в нём взрастил его отец.

Об этом рассказал тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес.

"Хабиб стал таким бойцом именно из-за воспитания отца. То, что он стал сильным телом и духом, за это надо сказать спасибо отцу. Мне очень повезло, что мне достался уже сформированный как личность боец. Многие дагестанские бойцы — это школа Абдулманапа, она была, есть и будет. Мир потерял легендарного человека", — пояснил тренер.