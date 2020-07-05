Это сегодня Дмитрий Губерниев известный спортивный журналист и комментатор, а в 90-е годы ему приходилось работать охранником в казино.
Он признается, что заведение часто посещали влиятельные и опасные люди, которые неоднократно грозили ему убийством.
"Меня сначала не взяли диктором на радио, и я работал охранником казино. Мне неоднократно угрожали убийством", - утверждает журналист.
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова Эльмана Пашаева о том, что Михаил Ефремов может быть не виновен.