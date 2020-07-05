Губерниев рассказал, как работал охранником казино в 90-е

Это сегодня Дмитрий Губерниев известный спортивный журналист и комментатор, а в 90-е годы ему приходилось работать охранником в казино.

Он признается, что заведение часто посещали влиятельные и опасные люди, которые неоднократно грозили ему убийством.