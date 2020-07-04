Из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова на "бойцовском острове" UFC был отменен поединок российского бойца Тагира Уланбекова с украинцем Александром Доскальчуком.
Напомним, 3 июля отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве из-за осложнений, вызванных коронавирусом нового типа. Его тело было доставлено в Дагестан, где 4 июля известный тренер был захоронен.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.