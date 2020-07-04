Абдулманап Нурмагомедов является хорошим примером для мужчин, каким нужно быть отцом. Такое мнение высказала известный блогер Лена Миро.
Она рассказала, что отец Хабиба Нурмагомедова был уникальным человеком и замечательным отцом, который вложил себя в воспитание сына и посвятил всю свою жизнь его карьере.
"Спортивная карьера Хабиба — заслуга Нурмагомедова-старшего", — пояснила блогер.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.