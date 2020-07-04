Миро раскрыла роль Абдулманапа Нурмагомедова в бойцовской карьере сына

Абдулманап Нурмагомедов является хорошим примером для мужчин, каким нужно быть отцом. Такое мнение высказала известный блогер Лена Миро.

Она рассказала, что отец Хабиба Нурмагомедова был уникальным человеком и замечательным отцом, который вложил себя в воспитание сына и посвятил всю свою жизнь его карьере.