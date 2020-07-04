23-летний Пауло Роберто, которого считают двойником известного футболиста Криштиану Роналду, отказался от участия в съемках фильмов для взрослых.
"Не хочу подписываться на такое. Не могу представить себя, занимающегося сексом в комнате с кучей камер. Я бы просто не смог", — утверждает модель.
Роберто добавил, что предпочитает заниматься любовью без посторонних глаз.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.