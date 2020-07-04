23-летний Пауло Роберто, которого считают двойником известного футболиста Криштиану Роналду, отказался от участия в съемках фильмов для взрослых.

"Не хочу подписываться на такое. Не могу представить себя, занимающегося сексом в комнате с кучей камер. Я бы просто не смог", — утверждает модель.