Экс-чемпионка мира по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком.

"Я представитель классических видов спорта, и драки — это не моё, извините. Но это никак не отменяет того факта, что ушёл достойный человек, я знаю о его достижениях", — утверждает парламентарий.

"Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки, применять дезинфицирующие средства и сидеть дома, то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям. Показывает ли это, что нельзя снимать ограничения? Здесь надо слушать вирусологов и специалистов", — добавила Роднина.