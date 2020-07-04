Диего Марадона перешел с кокаина на алкоголь

Ранее легендарный футболист Диего Марадона страдал от наркотической зависимости. Сегодня он больше не принимает наркотики, но предпочитает справляться со стрессом с помощью алкоголя.

Об этом рассказал его личный врач Леопольдо Луке.