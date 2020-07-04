Ранее легендарный футболист Диего Марадона страдал от наркотической зависимости. Сегодня он больше не принимает наркотики, но предпочитает справляться со стрессом с помощью алкоголя.
Об этом рассказал его личный врач Леопольдо Луке.
"Мы продолжаем лечение. Диего пьёт, но мы над этим работаем. Он больше не употребляет кокаин, но иногда злоупотребляет алкоголем. Карантин и семейные проблемы ужасны для него", — утверждает медик.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.