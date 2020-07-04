В случае ухода из каталонского клуба "Барселона" Лионель Месси подпишет контракт с "Манчестер Сити".

Об этом сообщил журналист Fox Sports Кристиан Мартин.

"Вероятность перехода Месси в "Манчестер Сити" действительно существует. Это подтверждают мои источники в Каталонии и Англии. Условиями сделки будут довольны все стороны", — утверждает журналист.