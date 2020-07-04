В Дагестане прошли похороны отца Хабиба Нурмагомедова - Абдулманапа Нурмагомедова. Известный тренер скончался 3 июля после длительной болезни.
Тело Нурмагомедова-старшего было захоронено в селе Кироваул Кизилюртовского района, где он проживал. На церемонии прощания с Нурмагомедовым присутствовали только самые близкие родственники.
Ранее коллег, друзей и знакомых тренера попросили не приезжать на его похороны из-за пандемии коронавируса.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.