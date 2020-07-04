В Дагестане похоронили Абдулманапа Нурмагомедова

В Дагестане прошли похороны отца Хабиба Нурмагомедова - Абдулманапа Нурмагомедова. Известный тренер скончался 3 июля после длительной болезни.

Тело Нурмагомедова-старшего было захоронено в селе Кироваул Кизилюртовского района, где он проживал. На церемонии прощания с Нурмагомедовым присутствовали только самые близкие родственники.

Ранее коллег, друзей и знакомых тренера попросили не приезжать на его похороны из-за пандемии коронавируса.