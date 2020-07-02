Полузащитник Бавин в июне стал лучшим игроком "Урала"

Полузащитник Юрий Бавин, по мнению фанатов, признан лучшим игроком команды "Урал".

На сайте екатеринбургского футбольного клуба сообщается, что болельщики считают Бавина самым лучшим футболистом. Он был награжден памятным сувениром от клуба – вязаным шмелем.

В этом сезоне 26-летний Бавин провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал три голевых паса. Уточняется, что за июнь футболист сыграл три матча и во время них забил один мяч в ворота соперника.