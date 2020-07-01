Российскую лёгкую атлетику закроют: ВФЛА нечем платить штраф

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко сообщил, что организация не в состоянии выплатить штраф международной федерации World Athletics. Ранее ВФЛА была оштрафована на 5 млн долларов по "делу Лысенко".

Если платёж не будет сделан 1 июля, сумма увеличится в два раза. Кроме того, российские легкоатлеты не смогут выступать даже в нейтральном статусе.

"По состоянию на 1 июля, денежных средств на выплату штрафов, выставленных World Athletics, у ВФЛА нет. Хочу отметить, что сумма, требуемая к выплате, значительно больше той цифры, которая сейчас муссируется в СМИ", — приводит слова Юрченко "Матч ТВ".

Кроме того, глава ВФЛА сообщил, что ни один из обещавших помочь организации, не сделал этого несмотря на громкие слова.

"Да, в последние дни мы слышали не одно громкое заявление о желании финансово поддержать нас в этот сложный момент, но эти обещания в конкретные денежные поступления пока не превратились. ВФЛА же, к сожалению, по объективным причинам сейчас не имеет достаточных материальных ресурсов, чтобы самостоятельно решить проблему задолженности", — заяви Юрченко.

Также глава ВФЛА отметил, что делал всё возможное, чтобы закрыть вопрос. Ранее его раскритиковали легкоатлеты. Мария Ласицкене обвинила чиновника в том, что он "предал чистых спортсменов".