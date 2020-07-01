В семье бывшего главы "Формулы-1" Берни Экклстоуна пополнение. У 89-летнего бизнесмена родился сын, сообщает Blick.
Мальчика родила 44-летняя супруга Берни Фабиана Флози. Роды прошли в Швейцарии, мальчик назван Эйсом.
Ранее Берни был женат на Славике Экклстоун, в 2009 году пара развелась. От этого брака у него две дочери:
Первой дочери Экклстоуна Деборе сейчас 65 лет.
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