У 89-летнего Берни Экклстоуна родился сын

В семье бывшего главы "Формулы-1" Берни Экклстоуна пополнение. У 89-летнего бизнесмена родился сын, сообщает Blick.

Мальчика родила 44-летняя супруга Берни Фабиана Флози. Роды прошли в Швейцарии, мальчик назван Эйсом.

Ранее Берни был женат на Славике Экклстоун, в 2009 году пара развелась. От этого брака у него две дочери:

Петра (31 год);

Тамара (36 лет).

Первой дочери Экклстоуна Деборе сейчас 65 лет.