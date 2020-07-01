Матч "Оренбурга" с "Рубином" будет перенесен

Матч 26-го тура РПЛ "Рубин" — "Оренбург" будет перенесен на более поздний срок. Единственная резервная дата до завершения сезона — 19 июля. Казанцы готовы пойти на уступки команде, в которой зафиксировали вспышку коронавируса, сообщает "СЭ".
Ранее по причине заболевания десяти сотрудников "Оренбурга" не были проведены два матча команды.
"Оренубрг" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
В Москве скончался известный актер и друг Александра Реввы Максим Парфенов. Артист выпал из окна своей квартиры, которая расположена на 11 этаже.