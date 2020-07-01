Матч "Оренбурга" с "Рубином" будет перенесен

Матч 26-го тура РПЛ "Рубин" — "Оренбург" будет перенесен на более поздний срок. Единственная резервная дата до завершения сезона — 19 июля. Казанцы готовы пойти на уступки команде, в которой зафиксировали вспышку коронавируса, сообщает "СЭ".

"Оренбург" пропустил два матча

Ранее по причине заболевания десяти сотрудников "Оренбурга" не были проведены два матча команды.

В игре "Оренбург" — "Краснодар" хозяева получили техническое поражение.

Матч "Оренбург" — "Урал" также был отменён. На данный момент решения по этой игре нет.

"Оренубрг" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.