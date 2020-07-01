В Китае, где началась пандемия коронавируса, приняли решение по старту футбольного сезона. Чемпионат начнётся 25 июля, сообщает Xinhua.
Таким образом, старт турнира перенесли на пять месяцев - турнир должен был начаться 22 февраля. Футбольным чиновникам пришлось поменять формат проведения турнира.
Вспышка COVID-19 произошла в Центральном Китае в конце декабря 2019 года. 11 марта она была признана пандемией.
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