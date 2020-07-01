Чемпионат Китая по футболу начнется 25 июля

В Китае, где началась пандемия коронавируса, приняли решение по старту футбольного сезона. Чемпионат начнётся 25 июля, сообщает Xinhua.

Таким образом, старт турнира перенесли на пять месяцев - турнир должен был начаться 22 февраля. Футбольным чиновникам пришлось поменять формат проведения турнира.

В суперлиге сыграют 16 команд. Их разделят на две группы по восемь.

На первом этапе пройдёт двухкруговой турнир, каждая из команд сыграет по 14 игр.

Во второй этап выйдут по четыре команды из каждой группы. Он пройдёт в формате плей-офф.

Вспышка COVID-19 произошла в Центральном Китае в конце декабря 2019 года. 11 марта она была признана пандемией.