Роспотребнадзор запретил "Оренбургу" проводить матч с "Уралом"

Матч "Оренбург" — "Урал", намеченный на 1 июля, не состоится. Управление Роспотребнадзора по региону не согласовало проведение игры, сообщает пресс-служба РПЛ.

В клубе коронавирус подтверждён у десяти сотрудников, в том числе футболистов. Команда продолжает находиться на карантине и соблюдать все условия Роспотребнадзора. Дальнейшее участие "Оренбурга" в матчах будет зависеть от эпидемиологической обстановки в команде.

Второй пропуск для "Оренбурга"

Команда пропускает второй матч подряд. Ранее не состоялся матч 24-го тура против "Краснодара". Клубу засчитано техническое поражение.

В регламенте РПЛ до прошлой недели значился пункт о том, что в случае пропуска двух матчей подряд команда может быть исключена из лиги. Из-за ситуации с коронавирусом этот пункт убрали.

Скорее всего, "Оренбургу" засчитают очередное поражение со счётом 0:3. В клубе не захотели выставлять на матч молодёжный состав, чтобы "не устраивать шоу, как в случае с "Ростовом".

Следующий матч с "Рубином" клуб хочет попросить перенести.

"Урал" узнал об отмене в аэропорту

В клубе из Екатеринбурга заявили, что совместно с "Оренбургом" и РПЛ пытались организовать матч до последнего. "Урал" узнал об отмене, когда находился перед вылетом в аэропорту.

"Команду эта новость застала в аэропорту. РПЛ и оба клуба до последнего пытались организовать игру! Мы желаем коллегам из "Оренбурга" здоровья и решения всех проблем в этой непростой ситуации!" — говорится в заявлении "Оренбурга" в Twitter.

"Оренбург" идёт на дно

Команда из Оренбурга опустилась на последнее место в таблице. 30 июня клуб обошли "Крылья Советов", сыграв вничью с "Локомотивом" (1:1).

Ситуация в борьбе за сохранение прописки выглядит так:

12. "Рубин" — 26 очков.

13. "Тамбов" — 25.

14. "Ахмат" — 24.

15. "Крылья Советов" — 23 (на матч больше).

16. "Оренбург" — 23.

Из РПЛ в ФНЛ вылетают две команды. Если "Химки" откажутся от участия в "вышке", то только одна.