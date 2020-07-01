Матч "Оренбург" — "Урал", намеченный на 1 июля, не состоится. Управление Роспотребнадзора по региону не согласовало проведение игры, сообщает пресс-служба РПЛ.
В клубе коронавирус подтверждён у десяти сотрудников, в том числе футболистов. Команда продолжает находиться на карантине и соблюдать все условия Роспотребнадзора. Дальнейшее участие "Оренбурга" в матчах будет зависеть от эпидемиологической обстановки в команде.
Команда пропускает второй матч подряд. Ранее не состоялся матч 24-го тура против "Краснодара". Клубу засчитано техническое поражение.
В регламенте РПЛ до прошлой недели значился пункт о том, что в случае пропуска двух матчей подряд команда может быть исключена из лиги. Из-за ситуации с коронавирусом этот пункт убрали.
Скорее всего, "Оренбургу" засчитают очередное поражение со счётом 0:3. В клубе не захотели выставлять на матч молодёжный состав, чтобы "не устраивать шоу, как в случае с "Ростовом".
Следующий матч с "Рубином" клуб хочет попросить перенести.
В клубе из Екатеринбурга заявили, что совместно с "Оренбургом" и РПЛ пытались организовать матч до последнего. "Урал" узнал об отмене, когда находился перед вылетом в аэропорту.
"Команду эта новость застала в аэропорту. РПЛ и оба клуба до последнего пытались организовать игру! Мы желаем коллегам из "Оренбурга" здоровья и решения всех проблем в этой непростой ситуации!" — говорится в заявлении "Оренбурга" в Twitter.
Команда из Оренбурга опустилась на последнее место в таблице. 30 июня клуб обошли "Крылья Советов", сыграв вничью с "Локомотивом" (1:1).
Ситуация в борьбе за сохранение прописки выглядит так:
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