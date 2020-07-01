Марадона может возглавить сборную Испании после выборов в RFEF

Аргентинец Диего Марадона может возглавить сборную Испании. У тренера есть договорённость с Антонио Торресом, одним из кандидатов на пост президента Королевской футбольной федерации (RFEF), сообщает Infobae.

Если Торрес станет президентом RFEF, то Марадона подпишет контракт на два года с задачей выйти на ЧМ-2022 в Катаре. Выборы нового главы организации состоятся в августе.

Сейчас испанцев тренирует Луис Энике. Он должен был отправиться с командой на Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год.

Тренер Диего Марадона

Легендарный футболист возглавлял сборную Аргентины с ноября 2008 по июль 2010 года. Под его руководством команда выиграла 18 матчей и проиграла семь.

Марадона вывел команду на чемпионат мира-2010. Квалифицировались на турнир аргентинцы в последнем туре, обыграв в решающем матче Уругвай (1:0).

На ЧМ-2010 Аргентина выиграла три матча в группе против:

Нигерии (1:0);

Кореи (4:1);

Греции (2:0).

В 1/8 финала была обыграна Мексика (3:1), но в четвертьфинале команда Марадоны потерпела сокрушительное поражение от Германии со счётом 0:4.