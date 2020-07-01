"Сельта" сообщает о продлении арендного соглашения с нападающим Фёдором Смоловым. Контракт теперь составлен до фактического завершения сезона-2019/20. Последний матч клуб из Виго должен провести 19 июля.
Кроме Смолова, "Сельта" продлила контракты до конца сезона с другими футболистами:
О дальнейшей карьере Смолова пока ничего неизвестно. Ранее сообщалось, что "Сельта" вышла на "Локомотив" с предложением выкупить контракт футболиста на постоянной основе, но стороны пока не достигли соглашения.
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