"Сельта" объявила о продлении контракта со Смоловым

"Сельта" сообщает о продлении арендного соглашения с нападающим Фёдором Смоловым. Контракт теперь составлен до фактического завершения сезона-2019/20. Последний матч клуб из Виго должен провести 19 июля.

Кроме Смолова, "Сельта" продлила контракты до конца сезона с другими футболистами:

Рафиньей Алькантарой;

Папом Диопом;

Филипом Брадаричем;

Джейсоном Мурильо;

Драганом Росичем;

Серхио Бермехо;

Якобо Гонсалесом.

Смолов в "Сельте"

О дальнейшей карьере Смолова пока ничего неизвестно. Ранее сообщалось, что "Сельта" вышла на "Локомотив" с предложением выкупить контракт футболиста на постоянной основе, но стороны пока не достигли соглашения.