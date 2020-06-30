"Химки" всё же будут выступать в РПЛ в следующем сезоне

Футбольный клуб "Химки" принял решение о выступлении в Российской премьер-лиге в следующем сезоне. Ранее команда получила лицензию для РПЛ, но СМИ поголовно сообщали о том, что клуб останется в ФНЛ из-за недостатка финансирования.

По сведениям журналиста Сергея Егорова, у "Химок" поменялось мнение - команда заявится в РПЛ. В клубе же утверждают, что окончательного решения нет, но информацию, размещенную в Telegram-канале "Футбольный Биги" и не опровергают.

Таким образом, если "Химки" все же действительно решатся на заявку в РПЛ, то из лиги в этом году в ФНЛ вылетят две команды.