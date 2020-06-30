Футбольный клуб "Химки" принял решение о выступлении в Российской премьер-лиге в следующем сезоне. Ранее команда получила лицензию для РПЛ, но СМИ поголовно сообщали о том, что клуб останется в ФНЛ из-за недостатка финансирования.
По сведениям журналиста Сергея Егорова, у "Химок" поменялось мнение - команда заявится в РПЛ. В клубе же утверждают, что окончательного решения нет, но информацию, размещенную в Telegram-канале "Футбольный Биги" и не опровергают.
Таким образом, если "Химки" все же действительно решатся на заявку в РПЛ, то из лиги в этом году в ФНЛ вылетят две команды.
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